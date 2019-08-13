НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу

Истребитель Су-27 (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Днем 13 августа истребитель F-18 сил НАТО приблизился к российскому самолету над Балтикой, чтобы идентифицировать его, в альянсе не знали, что на борту находится министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», — заявили в альянсе.

РБК направил запрос в пресс-службу НАТО.

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