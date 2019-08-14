Хантсман заявил об отсутствии у США планов размещать ракеты в Европе

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон не планирует размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Ответ, данный нашим новым министром обороны, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе», — ответил он на вопрос о размещении ракет «Першинг».

Хантсман добавил, что на эту тему было много «досужих домыслов», но он не слышал ничего определенного. По его словам, на встречах с российскими властями ее не обсуждали.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенном Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении его условий.