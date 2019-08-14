В США сообщили о переговорах с союзниками по размещению ракет в Азии

В США сообщили о переговорах с союзниками по размещению ракет в Азии

Вашингтон обсуждает с союзниками планы по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Associated Press.

«Любое решение по этому региону будет приниматься при согласовании с нашими союзниками — это не одностороннее решение США», — сказала она.

В начале августа глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что хотел бы в течение ближайших месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника отмечало, что этот процесс может занять годы.

МИД Китая заявил, что в случае размещения американских ракет в Азии примет ответные меры. Пекин выразил надежду, что США не будут своими действиями подрывать международный и региональный мир.