В Кремле назвали сроки и темы визита Путина в Финляндию

В Кремле назвали сроки и темы визита Путина в Финляндию

Президент России Владимир Путин прибудет в Финляндию с рабочим визитом 21 августа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Визит состоится по приглашению финского президента Саули Ниинистё. Лидеры двух стран планируют обсудить отношения России с Евросоюзом в контексте того, что Финляндия председательствует в Совете ЕС. Также на встрече затронут темы двустороннего сотрудничества.

Газета Ilta-Sanomat сообщала со ссылкой на источники, что Путин приедет в Финляндию 22 августа и встретится с Ниинистё. Впоследствии в Кремле подтвердили, что поездка прорабатывается.

В начале апреля в ходе Арктического форума президент России поспорил со своим финским коллегой о санкциях из-за Крыма. Ниинистё заявил, что Москва сама виновата в них. В ответ Путин отметил, что они находятся на форуме, посвященном проблемам Севера.