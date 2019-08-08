В Кремле подтвердили скорый визит Путина в Финляндию

Владимир Путин намерен посетить Финляндию, подтвердили в пресс-службе Кремля сообщения финских СМИ, передает ТАСС. Точную дату поездки в аппарате президента не уточнили.

«Визит в Финляндию действительно прорабатывается», — сообщили в Кремле.

О том, что Путин посетит Финляндию, со ссылкой на источники писала финская газета Ilta-Sanomat. По данным издания, визит ожидается 22 августа. В программе визита будет встреча с главой Финляндии Саули Ниинистё. Сам Ниинистё сообщал о том, что российский президент может посетить Финляндию этим летом в ходе визита во Францию.