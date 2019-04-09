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Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президент Финляндии сообщил Путину, что во введении санкций из-за Крыма Россия виновата сама. В ответ президент России напомнил, что они находятся на Арктическом форуме, который посвящен проблемам северного региона
Саули Ниинистё и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.

По словам Ниинистё, Россия сама виновата во введении санкций. Он указал, что санкции останутся, если позиция Москвы не изменится. Путин в ответ напомнил финскому коллеге, что форум посвящен проблемам Арктики. По словам президента России, он не хотел бы, чтобы из-за не принятых вовремя мер или «нашего преступного бездействия Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым превратился бы в пустыню».

Президент России заявил, что ущерб России от санкций гораздо меньше, чем Европе. «Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас», — сказал глава государства. По словам Путина, санкционное давление мешает России, но не критическим образом, а также в какой-то степени подталкивает страну «активно развивать собственные технологии».

Во время форума Путин также заявлял, что будущее России зависит не от санкций, а от того, смогут ли россияне эффективно использовать внутренние ресурсы экономики. По его словам, в импортозамещение в 2018 году было вложено около 600 млрд руб.

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Путин исключил зависимость будущего России от санкций

В декабре 2018 года Путин заявил, что у санкционных мер Запада есть как минусы, так и плюсы. По его словам, положительная сторона состоит в том, что они заставили россиян «включить мозги», произошел рост в ключевых отраслях, включая машиностроение. При этом негативным моментом стал рост цен на внутреннем рынке, в том числе на продукты, указал Путин.

Авторы: Людмила Подобедова, Юлия Выродова
Теги: Владимир Путин, Финляндия, Санкции
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