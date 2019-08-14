Шереметьево перенес ввод в эксплуатацию ВПП-3 на конец 2020 года

Столичный аэропорт Шереметьево перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) на конец 2020 года. Об этом сообщил замгендиректора по строительству Шереметьево Сергей Папков, сообщает «РИА Новости».

По словам Папкова, аэропорт также прорабатывает проект нового терминала G, строительство которого может начаться в 2024–2025 годах. «Терминал G — это перспективный терминал, пока он в перспективе, в проработке, отдельный проект», — сказал он, заметив, что терминал войдет в состав южного терминального комплекса.

Строительство третьей взлетно-посадочной полосы ведется с 2011 года, сроки его завершения неоднократно переносились. Запуск ВПП в Шереметьево был включен в программы подготовки к ЧМ-2018, однако завершить работы в срок оказалось невозможно. В апреле 2018 заявлялось, что полоса будет введена в эксплуатацию к концу года, однако в мае 2019-го Росавиация перенесла открытие на март 2019 года.

Предполагается, что длина новой взлетно-посадочной полосы составит 3200 м, ширина — 60 м, что позволит принимать на нее практически все типы воздушных судов.