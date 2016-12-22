Росавиация перенесла сроки запуска третьей полосы Шереметьево

Открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево перенесли на март 2019 года. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

«Основной объем работ будет выполнен в этом году, возможно, взлетим с этой полосы в марте следующего года», — сказал он.

Нерадько добавил, что самой большой проблемой при строительстве новой полосы стала необходимость перенести магистральные трубопроводы. Он рассказал, что их перенос занял около двух лет, однако в настоящее время ​этот вопрос решен и согласован с руководством «Газпрома» и «Транснефти».

В начале апреля Нерадько сообщал, что ВПП-3 в Шереметьево «точно будет построена» в 2018 году. Ее планировали открыть к чемпионату мира по футболу, который прошел в России. Однако газета «Ведомости» писала, что к ЧМ полосу не успеют построить. Нерадько подтвердил эту информацию и отметил, что этому мешает «очень большой клубок имущественно-земельных отношений», в частности вопрос переноса двух газопроводов и нефтепродуктовода.

В начале мая бывший вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что ВПП-3 намерены ввести в эксплуатацию осенью.