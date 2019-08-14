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Роскачество перечислило признаки плохого вина

Роскачество дало советы, как определить некачественное вино. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на внешний вид вина: оно должно быть чистым и прозрачным, без хлопьев и липкого осадка. Для осмотра бутылку можно подсветить фонариком смартфона.

Отмечается, что в выдержанном красном вине бывает осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета — винный камень, который в Европе считается нормой. Однако российский ГОСТ не допускает подобных посторонних включений.

Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, у него может быть зеленоватый или лимонный оттенок. Если такое вино по цвету похоже на нерафинированное подсолнечное масло, то оно окислено и его не стоит пить.

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Окисленное белое вино имеет в аромате оттенки моченого яблока, старого погреба, подгнившей листвы. Некачественно сделанное красное вино будет выдавать аромат вареной свеклы. Эксперты уточнили, что овощные оттенки в аромате могут свидетельствовать о нарушении гигиены на винодельне.

Также у напитка может быть запах мокрого картона, который перебивает аромат напитка — его вызывает трихлоранизол, поражающий натуральную пробку. Отмечается, что в некачественном вине также может быть повышен уровень летучих кислот, свидетельством этого являются уксусные оттенки в аромате.

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Также Роскачество советует критически пробовать вино. «Высокий уровень летучих кислот, избыток вещества SO2, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией, могут проявляться неприятным жжением, которое вы почувствуете в горле», — говорится в сообщении. Употреблять такое вино не рекомендуется.

Ранее Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом провело исследование винного рынка России и составило «Винный гид» по продукции отечественного производства. В итоговые рейтинги вошли вина 211 наименований —38 игристых, 56 белых, 9 розовых, 78 наименований красных вин. Качество вина оценивалось по 100-балльной системе.

Теги: Вино, Роскачество
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