Роскачество перечислило признаки плохого вина

Роскачество дало советы, как определить некачественное вино. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на внешний вид вина: оно должно быть чистым и прозрачным, без хлопьев и липкого осадка. Для осмотра бутылку можно подсветить фонариком смартфона.

Отмечается, что в выдержанном красном вине бывает осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета — винный камень, который в Европе считается нормой. Однако российский ГОСТ не допускает подобных посторонних включений.

Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, у него может быть зеленоватый или лимонный оттенок. Если такое вино по цвету похоже на нерафинированное подсолнечное масло, то оно окислено и его не стоит пить.