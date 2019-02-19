Роскачество составило «Винный гид России»

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России провело исследование винного рынка России и составило собственный «Винный гид» по продукции отечественного производства. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте организации.

Рейтинг российских вин составляло специальное жюри — комиссия из 23 ведущих российских экспертов и двух приглашенных из Италии специалистов, отмечает Роскачество.

Эксперты распределили 320 образцов вин из Крыма, Краснодарского края и Ростовской области по пяти основным категориям — «вина защищенных географических указаний», «вина защищенных наименований места происхождения», «вина столовые», «вина игристые» и «вина ликерные».

В итоговые рейтинги «Винного гида России» вошли вина 211 наименований — это 38 игристых вин, 56 белых, 9 розовых, 78 наименований красных вин. Качество вина оценивалось по 100-балльной системе.

Стабильное высокое качество эксперты отметили в категории сухих красных вин — 79% исследованных образцов вошли в «Винный гид России». Почти так же хорошо удаются российским виноделам игристые вина разных категорий (74% качественных вин).