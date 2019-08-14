Синоптик сообщил о возвращении лета в Москву

В Москве и Подмосковье на текущей неделе ожидается погода, которая укладывается в рамки климатической нормы августа. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, в среду, 14 августа, в столице станет меньше облаков и выглянет солнце. Во второй половине дня воздух в Москве прогреется до плюс 23–25 градусов, а в столичном регионе — до плюс 21–26 градусов тепла.

«Такая температура вполне укладывается в рамки климатический нормы. Ветер будет дуть в первой половине дня с северо-запада, после полудня постепенно развернется на юго-запад, его скорость не превысит 2–7 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 746 мм рт. ст. Это близко к норме», — сказала Волосюк.

Она добавила, что во второй половине недели ожидается неустойчивая погода, с частыми сильными дождями и местами грозами. По ее словам, теплее, чем 14 августа, не будет. Температура воздуха понизится, однако температурный режим будет укладываться в рамки нормы.