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Синоптик сообщил о возвращении лета в Москву

В Москве и Подмосковье на текущей неделе ожидается погода, которая укладывается в рамки климатической нормы августа. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, в среду, 14 августа, в столице станет меньше облаков и выглянет солнце. Во второй половине дня воздух в Москве прогреется до плюс 23–25 градусов, а в столичном регионе — до плюс 21–26 градусов тепла.

«Такая температура вполне укладывается в рамки климатический нормы. Ветер будет дуть в первой половине дня с северо-запада, после полудня постепенно развернется на юго-запад, его скорость не превысит 2–7 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 746 мм рт. ст. Это близко к норме», — сказала Волосюк.

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Она добавила, что во второй половине недели ожидается неустойчивая погода, с частыми сильными дождями и местами грозами. По ее словам, теплее, чем 14 августа, не будет. Температура воздуха понизится, однако температурный режим будет укладываться в рамки нормы.

Волосюк рассказала, что ночь на 15 августа будет очень теплой — температура воздуха не опустится ниже плюс 16–18 градусов. В четверг, 15 августа, температура составит плюс 21–23 градуса.

«В оставшиеся дни текущей недели преобладающий фон ночных температур — плюс 12–17 градусов, а в дневные часы — плюс 18–24 градуса», — отметила специалист.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РБК, что самыми теплыми днями на неделе станут 14 и 15 августа.

Теги: новости РБК, Москва, погода
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