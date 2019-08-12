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CBS $85 (+71,72%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,91%) прогноз ING к 30.09.19
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Гидрометцентр назвал самые теплые дни на предстоящей неделе в Москве

Среда и четверг, 14 и 15 августа, станут самыми теплыми днями на неделе, несмотря на кратковременные дожди. Об этом РБК сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в среду и четверг ожидаются ночные грозы с порывистым ветром до 12–17 м/с. «Днем гроз не будет, но местами могут пройти небольшие дожди, и это будут самые теплые дни, [температура будет] 23–25 градусов. Предстоящая ночь будет прохладной, около 10 градусов [в Москве], 6–11 в Подмосковье», — сказала Макарова.

Общество
Синоптики определили сроки возвращения летней погоды в Москву

На прошлой неделе Гидрометцентр объявил на территории столичного региона оранжевый уровень погодной опасности и предупредил, что за 8 и 9 августа в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова 10 августа, за двое суток в городе выпало 26 мм осадков. Сильный ветер повалил 150 деревьев, пострадали 36 автомобилей.

Синоптики прогнозировали, что на этой неделе в Москву вернется летняя погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, днем можно будет рассчитывать на плюс 19–24 градуса, что соответствует точной климатической норме.

Теги: Гидрометцентр, Погода, новости РБК
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