Гидрометцентр назвал самые теплые дни на предстоящей неделе в Москве

Среда и четверг, 14 и 15 августа, станут самыми теплыми днями на неделе, несмотря на кратковременные дожди. Об этом РБК сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в среду и четверг ожидаются ночные грозы с порывистым ветром до 12–17 м/с. «Днем гроз не будет, но местами могут пройти небольшие дожди, и это будут самые теплые дни, [температура будет] 23–25 градусов. Предстоящая ночь будет прохладной, около 10 градусов [в Москве], 6–11 в Подмосковье», — сказала Макарова.

На прошлой неделе Гидрометцентр объявил на территории столичного региона оранжевый уровень погодной опасности и предупредил, что за 8 и 9 августа в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова 10 августа, за двое суток в городе выпало 26 мм осадков. Сильный ветер повалил 150 деревьев, пострадали 36 автомобилей.

Синоптики прогнозировали, что на этой неделе в Москву вернется летняя погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, днем можно будет рассчитывать на плюс 19–24 градуса, что соответствует точной климатической норме.