Синоптики сообщили о 30-градусной жаре в Центральной России

Потепление ожидается на этой неделе в Липецкой, Воронежской областях, в столичном регионе — до 34 градусов, а на юге страны, в частности в Крыму, — до 36 градусов по Цельсию

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В центральную часть России начал поступать теплый воздух, и скоро температурный фон вернется к климатической норме, а затем и превысит ее, достигнув 34–36 градусов по Цельсию. Об этом РБК заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Если говорить о Липецкой и Воронежской областях, это юг Центрального федерального округа, там действительно можно рассчитывать на усиление жары сегодня и завтра, так как в этот регион придут очень теплые воздушнее массы с Балканского полуострова. И действительно, возможно повышение температуры [до уровня] 31–34 градусов», — сказала метеоролог.

По словам Волосюк, жара задержится ненадолго: во второй половине недели в небе над регионом станет больше облаков, пройдут ливневые дожди, местами прогремят грозы и ослабят жару. Ближе к выходным, добавила она, температура опустится до 23–28 градусов по Цельсию.

Потепление, хоть и без 30-градусной жары, ожидается также в Москве и в столичном регионе: на неделе там установится погода, которая укладывается в рамки климатической нормы августа. Так, уже в среду, 14 августа, в столице станет меньше облаков, выглянет солнце и будет до плюс 25. Тем не менее во второй половине недели синоптики ожидают в Москве неустойчивую погоду, с частыми сильными дождями и местами грозами.