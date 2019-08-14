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Врачи назвали угрозы для здоровья из-за сокращения рабочей недели

Возможное сокращение рабочей недели до четырех дней негативно скажется на здоровье россиян, в частности, приведет к ожирению и увеличению количества неврозов. Об этом «РИА Новости» сообщила врач-терапевт Елена Тихомирова. Врач-психиатр Лев Пережогин сказал, что нельзя точно сказать, как сокращение рабочей недели повлияет на психику человека.

По словам Тихомировой, в редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Большинство «будут посвящать себя безделью», из-за чего увеличится количество людей с ожирением.

Для людей, которые любят свою работу, сокращение трудовой недели может привести к учащению страхов, фобий и неврозов, так как беспокойство о том, что что-то не в порядке, приведет к ожиданию подвоха, считает врач.

Тихомирова также отметила, что мера не скажется, по ее мнению, на количестве заболевших гриппом. Число тех, кто сидит дома и тех, кто вышел на работу с болезнью, одинаковое, утверждает терапевт. «Гриппом заражаются, в первую очередь, в непроветриваемых помещениях — метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит», — пояснила Тихомирова.

Пригожин отметил, что сокращению рабочей недели будут рады уверенные в себе люди, которые занимаются продуктивным, высококвалифицированным трудом. Те, занимаются физическим трудом будут недовольны решением, так как их заплата зависит от количество отработанных часов. Для семей, по его словам, дополнительный выходной пойдет на пользу, если там хорошие отношения.

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Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Ранее Минтруд предложил сократить трудовую неделю до четырех рабочих дней.В июне с таким предложением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Госдуме идею поддержали, там отмечали, что освободившееся время россияне смогут потратить для отдыха с семьей, саморазвития или на заботу о здоровье. Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский назвал предложение «красивой мечтой», которую не позволяет осуществить нынешнее состояние экономики.

Теги: Минтруд, четырехдневная рабочая неделя, врачи
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Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
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