Жириновский предложил сбивать иностранные военные самолеты

Зарубежные военные самолеты следует сбивать, если они приблизятся к российским бортам. Об этом заявил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — добавил политик.

Истребитель НАТО F-18 13 августа попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, когда тот летел над нейтральными водами Балтийского моря. Его оттеснили два российских Су-27, которые сопровождали самолет Шойгу. Министр возвращался из Калининграда, где участвовал в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.

Как объяснили позже в НАТО, им было неизвестно, что на борту находится Шойгу. «Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу», — заявили в альянсе.