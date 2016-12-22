Трамп назвал условие выхода США из ВТО

Дональд Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации. По его словам, это может произойти, если ВТО не станет лучше относиться к Штатам

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации (ВТО). Заявление американского президента прозвучало в интервью агентству Bloomberg.

По словам Трампа, это произойдет, если организация не станет лучше относиться к США. «Если она [организация] не изменится, я выйду из ВТО», — предупредил Трамп.

Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, грозил выходом Штатов из Всемирной торговой организации. За несколько месяцев до выборов он говорил, что США выйдут из нее, если его планы по защите тарифами производства внутри страны встретят сопротивление.

В последствии, став уже президентом США, Трамп неоднократно критиковал ВТО за несправедливое, по его мнение, отношение к Вашингтону. «ВТО очень плохо обращалась с Соединенными Штатами, и я надеюсь, что они изменят свое поведение. Они очень плохо обращались с нами в течение многих лет, и именно поэтому мы были в невыгодном положении в ВТО», — говорил Трамп в июле этого года.

Тогда же Трамп уточнял, что в настоящее время Штаты ничего не планируют предпринимать. «Но если они не станут относиться к нам справедливо, мы что-нибудь предпримем», — пообещал тогда Трамп, не указав прямо, что это может быть выход из организации.

Заявления Трампа звучат на фоне торговой войны, которая разразилась между США и Китаем. Администрация Трампа объявила об одностороннем повышении тарифов на китайские товары, что спровоцировало ответные меры со стороны Пекина. На этой неделе Bloomberg писал, что ЕС приготовился к реформе ВТО из-за США и Китая.

Всемирная торговая организация была образована в 1995 году с целью либерализации международной торговли. Организация служит площадкой для обсуждения торговых соглашений между странами, а также для разрешения торговых споров.