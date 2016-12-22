Глава ВТО ответил Трампу словами «без паники»

Глава ВТО Роберту Азеведу ответил на слова Трампа о возможном выходе из организации. Он напомнил, что американский лидер и раньше неоднократно грозил миру подобным решением

Роберту Азеведу (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Генеральный директор ВТО, бразильский дипломат Роберто Азеведу отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, пригрозившего выходом из организации. Он указал на то, что проблемы, вызвавшие заявление американского лидера, не являются новыми, передает Reuters.

«Без паники. Обеспокоенность США в отношении тех сфер работы ВТО, которые они хотели бы улучшить, не является чем-то новым. И я думаю, что то, что он [Трамп] сказал вчера, согласуется с тем, что они высказали раньше», — сказал Азеведу.

Дональд Трамп неоднократно выражал свое критическое отношение к Всемирной торговой организации. Накануне, 30 августа, он вновь пригрозил выходом США из ВТО. «Если она [организация] не изменится, я выйду из ВТО», — заявил Трамп.

Критика американского президента заключается в том, что, по его мнению, ВТО «несправедливо» относится к Вашингтону. «Если они не станут относиться к нам справедливо, мы что-нибудь предпримем», — говорил Трамп в начале июля.

Заявление Трампа о возможном выходе из ВТО прозвучали на фоне ряда исков, поданных в организацию странами, пострадавшими от повышения американских пошлин. В июне иск к США подала Россия, после того как Трамп распорядился повысить ввозные пошлины на российский металл. Ответные меры стран также вызывали обращение Вашингтона в организацию: так, 29 августа США начали консультации с ВТО из-за повышения ввозных пошлин на американские товары.

Слова Трампа о возможном выходе из ВТО комментировало российское Минэкономразвития. Ведомство указало на то, что от этого решения может пострадать сама американская экономика. «От игры без правил пострадает в том числе и американская экономика. США — второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки», — указывали в министерстве. В связи с этим американский бизнес не допустит реализации угроз Трампа, предположили в Минэкономразвитии.