Минэкономразвития ответило на угрозы Трампа о выходе США из ВТО

Министерство экономического развития России отреагировало на заявление американского президента Дональда Трампа, в котором он пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития (МЭР), поступившем в РБК.
«От игры без правил пострадает в том числе и американская экономика. США — второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки», — считают в министерстве.
При этом в МЭР подчеркнули, что Вашингтон для обеспечения таких условий после выхода из ВТО должен будет заключить соглашения со всеми своими крупными торговыми партнерами, среди которых Китай и Европейский союз.
«Далеко не факт, что условия таких соглашений, которые американские переговорщики смогут «выторговать», будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО. Поэтому вряд ли американский бизнес даст Трампу реализовать свои угрозы», — отметили в Минэкономразвитии.
В МЭР также обратили внимание на то, что для выхода США из ВТО «одного желания президента» будет недостаточно. «Нужно решение конгресса США», — заключили в ведомстве.
Дональд Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации 30 августа. По словам американского президента, это произойдет, если организация не станет лучше относиться к США.