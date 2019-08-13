«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников

В «Роскосмосе» назвали причины, по которым средняя ежемесячная зарплата одного сотрудника предприятия составляет 396 тыс. руб. Сообщение с пояснением поступило РБК от пресс-службы компании.

Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.

Согласно годовому отчету, опубликованному 13 августа, в 2017 году средняя зарплата сотрудника была 382 тыс. руб. Речь шла об окладе, который получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос». Всего в центральном аппарате госкорпорации в 2018 году работали 605 человек.

Базовый оклад космонавтов, как ранее подтвердили в пресс-службе госкорпорации, составляет порядка 60–70 тыс. руб. При этом с учетом надбавок сумма может вырасти до 300 тыс. руб.