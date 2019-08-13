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«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников

В «Роскосмосе» назвали причины, по которым средняя ежемесячная зарплата одного сотрудника предприятия составляет 396 тыс. руб. Сообщение с пояснением поступило РБК от пресс-службы компании.

Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.

Бизнес
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Согласно годовому отчету, опубликованному 13 августа, в 2017 году средняя зарплата сотрудника была 382 тыс. руб. Речь шла об окладе, который получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос». Всего в центральном аппарате госкорпорации в 2018 году работали 605 человек.

Базовый оклад космонавтов, как ранее подтвердили в пресс-службе госкорпорации, составляет порядка 60–70 тыс. руб. При этом с учетом надбавок сумма может вырасти до 300 тыс. руб.

Самым богатым работником «Роскосмоса» в 2018 году оказался его новый финансовый директор Дмитрий Беленов. Он заработал по итогам года 57,4 млн руб.

Теги: «Роскосмос», высокие зарплаты, доходы
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