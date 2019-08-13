Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Это средняя ежемесячная зарплата одного сотрудника центрального аппарата «Роскосмоса» за 2018 год, следует из отчета компании. В головном офисе госкорпорации работают 605 человек

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В госкорпорации «Роскосмос» средняя зарплата за 2018 год составила 396 тыс. руб., следует из годового отчета компании (.pdf).

«Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год — 382 тыс. руб., за 2018 год — 396 тыс. руб.», — говорится в пояснениях к финансовой отчетности компании.

Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос». Всего в центральном аппарате госкорпорации в 2018 году работали 605 человек (годом ранее — 550). Помощник президента Владимира Путина Андрей Белоусов в декабре 2017 года говорил, что в «Роскосмосе» с учетом дочерних предприятий всего заняты 220 тыс. человек.

В годовом отчете также указан размер выплат для «основного управленческого персонала» госкорпорации.

Так, в 2018 году в виде зарплат и премий топ-менеджмент компании получил 557 млн руб., а в виде «краткосрочных вознаграждений» — 643,9 млн руб. В 2017 году эти показатели составили 529,6 млн и 611 млн руб. соответственно.