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Netflix $440 (+41,82%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (+0,3%) прогноз ING к 30.09.19
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Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Это средняя ежемесячная зарплата одного сотрудника центрального аппарата «Роскосмоса» за 2018 год, следует из отчета компании. В головном офисе госкорпорации работают 605 человек
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В госкорпорации «Роскосмос» средняя зарплата за 2018 год составила 396 тыс. руб., следует из годового отчета компании (.pdf).

«Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год — 382 тыс. руб., за 2018 год — 396 тыс. руб.», — говорится в пояснениях к финансовой отчетности компании.

Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос». Всего в центральном аппарате госкорпорации в 2018 году работали 605 человек (годом ранее — 550). Помощник президента Владимира Путина Андрей Белоусов в декабре 2017 года говорил, что в «Роскосмосе» с учетом дочерних предприятий всего заняты 220 тыс. человек.

В годовом отчете также указан размер выплат для «основного управленческого персонала» госкорпорации.

Так, в 2018 году в виде зарплат и премий топ-менеджмент компании получил 557 млн руб., а в виде «краткосрочных вознаграждений» — 643,9 млн руб. В 2017 году эти показатели составили 529,6 млн и 611 млн руб. соответственно.

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При этом, если учесть зарплаты, которые получают сотрудники промышленных предприятий «Роскосмоса», средняя зарплата в пересчете на всех сотрудников госкорпорации окажется гораздо ниже — 59,7 тыс. руб.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава «Роскосмоса» даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Наибольший доход в 2018 году задекларировали финансовый директор «Роскосмоса» Дмитрий Беленов (57,4 млн руб.) и председатель научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев (48,6 млн руб.).

Ранее «Роскосмос» раскрыл, как оплачивается труд российских космонавтов. Так, кандидат в космонавты получает оклад 60,9 тыс. руб., космонавт — 63,8 тыс. руб., инструктор-космонавт — 88,4 тыс. руб. При этом побывавшим в космосе сотрудникам платят единовременное денежное вознаграждение, а их оклад вырастает до 69,6 тыс. руб.

Плюс к окладу космонавты получают различные надбавки — 25% от оклада, если успешно выполняют свои обязанности, а также надбавки за выслугу лет, научную степень и др. По словам советника главы Центра подготовки космонавтов Сергея Залетина, средняя зарплата российского космонавта с учетом надбавок достигает 170 тыс. руб., а после нескольких полетов может вырасти до 300 тыс. руб.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Роскосмос», заработная плата
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