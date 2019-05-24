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Weibo $75 (+69,64%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Финансы ,  
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Рогозин не попал в пятерку самых богатых сотрудников «Роскосмоса»
Самым богатым в космической корпорации оказался новый финансовый директор Дмитрий Беленов. Он заработал в прошлом году 57,4 млн руб. Рогозин задекларировал доход в 29,5 млн руб.
Дмитрий Беленов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

«Роскосмос» опубликовал сведения о доходах и имуществе своих работников за 2018 год. Согласно поданным декларациям, глава корпорации Дмитрий Рогозин по итогам прошлого года получил 29,5 млн руб. дохода, из которых 23,47 млн руб. — от «Роскосмоса», по основному месту работы.

Он пришел на эту должность в мае 2018-го, а до этого занимал пост курирующего ракетно-космическую отрасль вице-премьера. В имуществе у Рогозина — земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м, жилой дом площадью 782,7 кв. м, квартира площадью 346 кв. м, а также автомобили ГАЗ-21Р и Mercedes-Benz S560 и мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Его супруга Татьяна Рогозина, в свою очередь, заработала в прошлом году 3,3 млн руб.

Доход Рогозина стал только седьмым по величине в госкорпорации. Самым богатым работником «Роскосмоса» оказался его новый финансовый директор Дмитрий Беленов. Он заработал по итогам 2018 года 57,4 млн руб. Из этой суммы в космической корпорации, в которой он работает с октября 2018 года, он получил 3,9 млн руб. До октября он был заместителем гендиректора «Сбербанк Капитала». У Беленова, помимо недвижимости в России (земельного участка 1,6 тыс. кв. м и двух квартир площадью 178,5 и 80,5 кв. м), есть квартира площадью 123,5 кв. м и два гаража во Франции.

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Второй по величине доход задекларировал председатель научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев — 48,6 млн руб. (9,4 млн руб. получил в «Роскосмосе»). Он также является председателем научно-технического совета «Ростеха». На него зарегистрированы три земельных участка общей площадью около 4 тыс. кв. м, жилой дом площадью 395 кв. м и квартира площадью 115,5 кв. м, которой он владеет вместе со своей супругой. Помимо этого у него есть легковой автомобиль Ford Scorpio и две моторные лодки «Аквалайн-170» и «Прогресс авто 2». У его супруги в собственности находится квартира в Турции площадью 53 кв. м.

Авторы: Анна Трунина, Дада Линделл
Теги: «Роскосмос», Дмитрий Рогозин, декларация о доходах
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