«Роскосмос» уточнил размер зарплаты космонавтов в России

Российские космонавты получают заработную плату в соответствии с постановлением правительства от 2016 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Роскосмоса».

Согласно документу, утвержденному в последней редакции в 2016 году, кандидат в космонавты получает 60,9 тыс. руб. должностного оклада, космонавт — 63,8 тыс. руб., инструктор-космонавт — 88,4 тыс. руб. При этом у побывавших в космосе сотрудников оклад вырастает до 69,6 тыс. руб. — помимо единовременного денежного вознаграждения.

Кроме того, космонавты ежемесячно получают надбавки в размере до 25% от оклада в случае успешного выполнения обязанностей. Для них также предусмотрена надбавка за выслугу лет: от 10% до 40% к окладу. За один полет в космос сотрудник может получить ежемесячную надбавку к окладу в 55%, за два — 75%, за три и более — 120%. Кроме того надбавки предусмотрены и за научную степень.

В «Роскосмосе» заверили, что благодаря надбавкам зарплата российских космонавтов сопоставима с оплатой труда европейских, американских и японских астронавтов.

Как отмечают «Известия», в апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин уже озвучивал размер зарплаты российских космонавтов: он говорил, что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. руб. При этом после нескольких полетов зарплата космонавта может вырасти до 300 тыс. руб.