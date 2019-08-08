«Роскосмос» уточнил размер зарплаты космонавтов в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,11 -0,22 EUR Бирж. 72,96 -0,22 Brent 57,53 +1,97% USD Нал. 65,64 64,58 EUR Нал. 73,50 72,46 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1203 0,0000 BTC/USD Бирж. 11 727,00 -258,00 IMOEX 2 696,69 +0,81% RTSI 1 303,80 +1,47% DJIA 26 347,78 +1,31% Nasdaq 8 012,08 +1,90%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
American International $62 (+10,83%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,99%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
American International $62 (+10,83%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,99%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 14:06
При обстреле базы России в Сирии погибли местные жители Политика, 20:14 СМИ сообщили о сотнях митингующих сторонниках Атамбаева в центре Бишкека Общество, 20:14 Лига Европы по футболу. «Тун» — «Спартак». Онлайн Спорт, 20:00 «Роскосмос» уточнил размер зарплаты космонавтов в России Общество, 19:48 Нападающий «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с «Интером» Спорт, 19:45 В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Политика, 19:34 Суд отпустил на свободу гадалку из дела Нота-банка Общество, 19:31 Майк Тайсон признался в фальсификации допинг-проб Спорт, 19:28 Яшина вновь арестовали за организацию акции 14 июля Общество, 19:13 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 19:12 Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом Политика, 18:57 Председатель сербской партии предложил временно передать Косово России Политика, 18:53 Нурмагомедов ответил Кадырову на обвинения имама Шамиля в геноциде Спорт, 18:53 Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда Общество, 18:47
Общество ,  
0 
«Роскосмос» уточнил размер зарплаты космонавтов в России

Российские космонавты получают заработную плату в соответствии с постановлением правительства от 2016 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Роскосмоса».

Согласно документу, утвержденному в последней редакции в 2016 году, кандидат в космонавты получает 60,9 тыс. руб. должностного оклада, космонавт — 63,8 тыс. руб., инструктор-космонавт — 88,4 тыс. руб. При этом у побывавших в космосе сотрудников оклад вырастает до 69,6 тыс. руб. — помимо единовременного денежного вознаграждения.

Кроме того, космонавты ежемесячно получают надбавки в размере до 25% от оклада в случае успешного выполнения обязанностей. Для них также предусмотрена надбавка за выслугу лет: от 10% до 40% к окладу. За один полет в космос сотрудник может получить ежемесячную надбавку к окладу в 55%, за два — 75%, за три и более — 120%. Кроме того надбавки предусмотрены и за научную степень.

В «Роскосмосе» заверили, что благодаря надбавкам зарплата российских космонавтов сопоставима с оплатой труда европейских, американских и японских астронавтов.

Как отмечают «Известия», в апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин уже озвучивал размер зарплаты российских космонавтов: он говорил, что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. руб. При этом после нескольких полетов зарплата космонавта может вырасти до 300 тыс. руб.

Согласно данным деклараций о доходах, глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин в 2018 году получил 29,5 млн руб. дохода, из которых 23,47 млн руб. — от «Роскосмоса», по основному месту работы. Таким образом, в среднем в месяц Рогозин в «Роскосмосе» зарабатывал порядка 1,95 млн руб.

При этом доход Рогозина стал только седьмым по величине в госкорпорации. Самым богатым работником «Роскосмоса» оказался его новый финансовый директор Дмитрий Беленов. Он заработал по итогам 2018 года 57,4 млн руб.

Финансы
Рогозин не попал в пятерку самых богатых сотрудников «Роскосмоса»

Теги: космонавт, зарплата, «Роскосмос»
Материалы по теме
«Роскосмос» усомнился в безопасности космических кораблей SpaceX и Boeing
Технологии и медиа
«Роскосмос» составил кодекс поведения для ‎космонавтов
Общество
ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter