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Netflix $440 (+41,59%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (0%) прогноз ING к 30.09.19
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Fitch оценило влияние санкций на кредитный рейтинг России

Рейтинговое агентство Fitch на фоне новых санкций США повысило кредитный рейтинг России, вернув его на уровень 2014 года, однако американские ограничения по-прежнему оказывают на рейтинг существенное влияние. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя отдела по суверенным рейтингам Fitch Эрика Ариспе.

«В целом санкции очень значительны, они снижают нынешний российский рейтинг на одну ступень», — заявил он.

Экономика
Fitch повысило рейтинг России на фоне новых санкций США

По мнению Ариспе, новые санкции США, которые введут из-за отравления Скрипалей, оказались мягче, чем ожидали некоторые инвесторы, и не влияют на фундаментальные экономические показатели России. Однако, уточнил он, угроза новых ограничений никуда не делась и по-прежнему оказывает давление на кредитный рейтинг страны.

9 августа Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Агентство отметило успешную консервативную бюджетную политику страны и устойчивость экономики к геополитическим и экономическим шокам. Вице-премьер Антон Силуанов назвал повышение рейтинга «очередным подтверждением» того, что экономика страны способна увеличивать темпы роста.

Теги: Санкции, Fitch, кредитный рейтинг России
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