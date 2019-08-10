Силуанов назвал решение Fitch подтверждением адаптации России к «вызовам»

Повышение кредитного рейтинга России агентством Fitch — «очередное подтверждение» того, что экономика страны смогла полностью адаптироваться к текущим «вызовам» и способна увеличить темпы роста. Об этом журналистам заявил вице-премьер Антон Силуанов.

Вечером 9 августа агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России в иностранной валюте с BBB- до BBB со стабильным прогнозом, отметив устойчивость экономики к геополитическим шокам и волатильности цен на нефть. В частности, в агентстве указали на способность России противостоять новым санкциям США, которые были введены в связи с отравлением Скрипалей.

Силуанов приветствовал решение и отметил, что Fitch фактически вернулось к оценке рейтинга России 2014 года, до введения санкций. «Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки», — заключил он.

Агентство S&P оценивает российский рейтинг на уровне BBB- со стабильным прогнозом, Moody's — на нижней ступени инвестиционного уровня (Baa3) со стабильным прогнозом.