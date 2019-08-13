Памфилова заявила об улучшении качества избирательной кампании в стране

Избирательная кампания 2019 года в России «в целом лучше, чем в прошлые времена». Такое мнение в интервью каналу «Расстрига» на YouTube высказала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Как отметила глава ЦИК, этому способствовала работа избирательной комиссии. На сегодняшний день кампания ведется в ряде регионов страны, по итогам которой будут избираться высшие должностные лица 16 субъектов страны.

Говоря о выборах в Мосгордуму, Памфилова отметила, что ситуация с недопуском ряда кандидатов до выборов и появление требований зарегистрировать их стали для нее «громом среди ясного неба». Памфилова также добавила, что реагировать надо «с умом» и на объективные требования. «Нельзя, чтобы какая-то шумовая завеса закрыла какие-то реальные потребности общества. Надо разделять, где шум и где реальные проблемы», — заявила она.

12 августа глава депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, который не был зарегистрирован в качестве кандидата в Мосгордуму, написал Памфиловой письмо с просьбой перенести выборы на конец осени. Впоследствии Памфилова заявила, что ЦИК не видит для этого оснований.

С середины июля в Москве проходят акции из-за отказа Мосизбиркома зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в городскую думу. В Мосгоризбиркоме объяснили, что решение о недопуске оппозиционеров на выборы было принято из-за большого количества брака в подписях, собранных в их поддержку.

В Москве 10 августа прошел митинг в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму, который был согласован со столичными властями. 27 июля и 3 августа в Москве проходили несогласованные акции протеста.