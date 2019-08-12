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Выборы в Мосгордуму ,  
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Памфилова ответила на предложение Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Центризбирком (ЦИК) не видит оснований для переноса выборов в Мосгордуму, заявила РБК глава ЦИК Элла Памфилова.

«Пока нет ни одного основания для этого», — сообщила она в ответ на вопрос о возможности переноса выборов.

Ранее с инициативой о переносе сроков выборов в Мосгордуму выступил глава депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. Письмо Элле Памфиловой, в котором содержится такое предложение, он направил из спецприемника ГУ МВД России по Москве. По его словам, выборы в Мосгордуму из-за многочисленных отказов независимым кандидатам и силовых разгонов несогласованный акций в столице обернулись «настоящей спецоперацией».

Комментируя предложение Яшина в эфире радиостанции Business FM, Памфилова заявила, что первый раз слышит о таком письме. Она также сказала, что перенести выборы «просто так» нельзя, для этого нужны веские причины.

Политика
Яшин из камеры написал Памфиловой письмо о переносе выборов в Мосгордуму

«Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим», — сказала Памфилова.

В столице с середины июля проходят акции из-за отказа Мосизбиркома зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в городскую думу. Свои решения не допустить на выборы оппозиционных кандидатов Мосгоризбирком объяснил большим процентом брака в собранных в их поддержку подписях.

Первая согласованная акция прошла на проспекте Сахарова 20 июля, 10 августа состоялся еще один согласованный митинг. В последней акции, по данным «Белого счетчика», приняли участие более 50 тыс. человек, полиция сообщала о 20 тыс. участников. После окончания митинга состоялось несанкционированное шествие. Полиция сообщила о задержании в ходе него 136 человек. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных составило более 250.

Несогласованные с властями акции 14 и 27 июля, а также шествие 3 августа сопровождались массовыми задержаниями.

Теги: Мосгордума, Элла Памфилова, ЦИК, Илья Яшин
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