Памфилова ответила на предложение Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Центризбирком (ЦИК) не видит оснований для переноса выборов в Мосгордуму, заявила РБК глава ЦИК Элла Памфилова.

«Пока нет ни одного основания для этого», — сообщила она в ответ на вопрос о возможности переноса выборов.

Ранее с инициативой о переносе сроков выборов в Мосгордуму выступил глава депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. Письмо Элле Памфиловой, в котором содержится такое предложение, он направил из спецприемника ГУ МВД России по Москве. По его словам, выборы в Мосгордуму из-за многочисленных отказов независимым кандидатам и силовых разгонов несогласованный акций в столице обернулись «настоящей спецоперацией».

Комментируя предложение Яшина в эфире радиостанции Business FM, Памфилова заявила, что первый раз слышит о таком письме. Она также сказала, что перенести выборы «просто так» нельзя, для этого нужны веские причины.