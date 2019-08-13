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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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В Парке Горького допустили участие Кипелова в фестивале в день протеста

В музыкальном фестивале 17 августа в Парке Горького может принять участие экс-лидер рок-группы «Ария» Валерий Кипелов. О вероятном участии музыканта сообщили РБК в администрации парка, не исключает этого и администратор его группы. В этот же день запланирована и очередная акция протеста в Москве.

Концертный директор группы «Кипелов» Евгений Одинцов сообщил РБК, что переговоры с Парком Горького сейчас ведутся. «В настоящее время ведутся переговоры. Дата выступления пока неизвестна», — сказал Одинцов.

«Вопрос с участием Валерия Кипелова пока остается открытым. Точно пока не знаем», — заявили РБК в приемной администрации Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Там отметили, что поскольку концерт приходится на день рождения парка, то «что-то должно быть сюрпризным для посетителей, и это так и было анонсировано».

В анонсе мероприятия на сайте парка указано, что «финальной точкой праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы».

Во время последних двух протестных акций в Москве — 3 августа и 10 августа, — в Парке Горького проходили музыкальные фестивали. Так, фестиваль «Шашлык Live» 3 августа был анонсирован всего за несколько дней до начала — 31 июля. Это произошло вскоре после несогласованного митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов на выборы в городскую Думу, где были задержаны более тысячи человек.

Некоторые музыканты отказывались от участия в фестивалях. Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский сообщил, что его группа не считает возможным участвовать в развлекательных мероприятиях при такой «накаленной обстановке» в обществе. Свой пост на эту тему в Instagram он сопроводил фотографией с надписью «Допускай» — этот лозунг используют участники протеста, требующие допуска независимых кандидатов к выборам. От участия в организованном мэрией фестивале отказался и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, объяснив это этическими причинами.

Последняя согласованная акция протеста в Москве, прошедшая 10 августа, собрала от 50 тыс. до 60 тыс. человек по оценкам активистов проекта «Белый счетчик». Полиция утверждала, что на мероприятие пришли 20 тыс. человек.

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Теги: Парк Горького, Валерий Кипелов, музыка, акции протеста, новости РБК
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