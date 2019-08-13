В Парке Горького допустили участие Кипелова в фестивале в день протеста

В музыкальном фестивале 17 августа в Парке Горького может принять участие экс-лидер рок-группы «Ария» Валерий Кипелов. О вероятном участии музыканта сообщили РБК в администрации парка, не исключает этого и администратор его группы. В этот же день запланирована и очередная акция протеста в Москве.

Концертный директор группы «Кипелов» Евгений Одинцов сообщил РБК, что переговоры с Парком Горького сейчас ведутся. «В настоящее время ведутся переговоры. Дата выступления пока неизвестна», — сказал Одинцов.

«Вопрос с участием Валерия Кипелова пока остается открытым. Точно пока не знаем», — заявили РБК в приемной администрации Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Там отметили, что поскольку концерт приходится на день рождения парка, то «что-то должно быть сюрпризным для посетителей, и это так и было анонсировано».

В анонсе мероприятия на сайте парка указано, что «финальной точкой праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы».

Во время последних двух протестных акций в Москве — 3 августа и 10 августа, — в Парке Горького проходили музыкальные фестивали. Так, фестиваль «Шашлык Live» 3 августа был анонсирован всего за несколько дней до начала — 31 июля. Это произошло вскоре после несогласованного митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов на выборы в городскую Думу, где были задержаны более тысячи человек.