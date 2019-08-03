Кортнев отказался от участия в организованном мэрией фестивале 3 августа

Музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев по «этическим причинам» отказался принять участие в фестивале «Шашлык Live», ранее анонсированном мэрией Москвы. Об этом говорится в сообщении музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале «Шашлык Live». Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы «Несчастный случай» в мероприятии», — отмечается в заявлении.

В конце июля мэрия Москвы сообщила, что 3 и 4 августа в Парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык Live». На нем, по данным столичных властей, выступят группы «Браво», Tequilajazzz и другие группы, однако, как выяснилось позже, сами музыканты не были оповещены о своем участии в фестивале.

Музыканты «Браво» и Tequilajazzz уточнили, что не будут выступать на фестивале. «Дорогие друзья! Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду — 3 августа мы нигде не выступаем! Всем добра и любви», — написал лидер «Браво» Евгений Хавтан в Facebook. Солист Tequilajazzz Евгений Федоров заявил, что 3 августа группа «не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще».

Свое участие в фестивале в свою очередь подтвердили группы «Чайф», «Сплин», 7Б, Uma2rman, а также Светлана Сурганова и Юлия Чичерина. Предполагалось, что вести мероприятие будет в том числе лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев.