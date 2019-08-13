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General Motors $68 (+74,63%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+42,89%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

На Крымском мосту 12 августа зафиксировали рекордный трафик, говорится в поступившем в РБК сообщении информационного центра «Крымский мост». 

За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.

За 10 недель летнего сезона по мосту проехали 1,7 млн машин.

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12 августа на километровом тестовом участке железнодорожной части Крымского моста протестировали систему освещения. Запуск поездов по мосту запланирован на декабрь 2019 года.

Автомобильное движение по мосту запустили в мае 2018 года. В июне ГИБДД зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч. 

 

Теги: Крымский мост, рекорд
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