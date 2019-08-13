На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

На Крымском мосту 12 августа зафиксировали рекордный трафик, говорится в поступившем в РБК сообщении информационного центра «Крымский мост».

За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.

За 10 недель летнего сезона по мосту проехали 1,7 млн машин.

12 августа на километровом тестовом участке железнодорожной части Крымского моста протестировали систему освещения. Запуск поездов по мосту запланирован на декабрь 2019 года.



Автомобильное движение по мосту запустили в мае 2018 года. В июне ГИБДД зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.



