В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту

В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту

Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч. Об этом «РИА Новости Крым» сообщил начальник центра фиксации правонарушений ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев.

«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью», — добавил он.

Сейчас на Крымском мосту размещены десять приборов фотофиксации нарушений. Максимальная скорость движения на трассе составляет 90 км/ч. По словам Леонтьева, она «достаточно приемлемая, чтобы проехать, не разгоняясь».

Леонтьев также назвал основные причины аварий на полуострове. Среди них превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения и остановка в неположенных местах, рассказал представитель ГИБДД.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей по нему открыли в мае 2018 года, грузовики по мосту поехали 1 октября.