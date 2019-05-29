Депутат назвал маршруты первых поездов через Крымский мост

Первые пассажирские поезда по Крымскому мосту пойдут в Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, передает ТАСС.

«На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута — на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя», — рассказал он. — Перед началом курортного сезона 2020 года планируется запуск уже 11 маршрутов разной степени дальности по России, в том числе в Екатеринбург, который я представляю в Госдуме», — рассказал Ионин.

18 мая глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство намерено добиться досрочного открытия железнодорожного движения по мосту. У нас принято указание — пожелание руководителя выполнять», — подчеркнул он, напомнив о соответствующем поручении президента.

В феврале руководитель отдела обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко утверждал, что первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. По его словам, купить билеты можно будет с 10 сентября.