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Депутат назвал маршруты первых поездов через Крымский мост

Первые пассажирские поезда по Крымскому мосту пойдут в Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, передает ТАСС.

«На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута — на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя», — рассказал он. — Перед началом курортного сезона 2020 года планируется запуск уже 11 маршрутов разной степени дальности по России, в том числе в Екатеринбург, который я представляю в Госдуме», — рассказал Ионин.

18 мая глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство намерено добиться досрочного открытия железнодорожного движения по мосту. У нас принято указание — пожелание руководителя выполнять», — подчеркнул он, напомнив о соответствующем поручении президента.

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Минтранс пообещал досрочно открыть железнодорожный мост в Крым

В феврале руководитель отдела обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко утверждал, что первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. По его словам, купить билеты можно будет с 10 сентября.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года.


 

Теги: «Крымский мост», Поезд
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