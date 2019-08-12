На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение

На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы моста, поступившем в РБК.

На километровом участке, находящемся ближе к таманскому берегу, включили на три часа около 150 фонарей, расположенных на стойках с шагом 13–16 м. Таким образом проверили степень освещенности дороги в темное время суток на соответствие проектным расчетам.

«Монтаж опор освещения на Крымском мосту в настоящее время продолжается. На сегодняшний день установлено 1,9 тыс. штук и остается около 600», — сообщил ведущий инженер технического надзора компании «СГМ-Мост» Олег Севера. Он добавил, что идет проверка равномерности освещения каждого участка. «На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов», — сказал Севера.

Система освещения двухпутной железной дороги состоит из почти 2,5 тыс. светильников, в которых установлены около 60 тыс. энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться и выключаться в зависимости от интенсивности солнечного света.

Установка стоек со светильниками проведена почти на 60%, говорится в сообщении. Они будут расположены на пролетных строениях по обеим сторонам дороги. При выборе приборов учитывались особенности климата, в частности штормы и туманы, частые в Керченском проливе. Светильники получили влагостойкое, с антикоррозийной защитой покрытие и дают направленный поток света для контрастной видимости в любую погоду. На сегодняшний день установлено 1,9 опор, еще остается около 600, говорится в сообщении. Параллельно устанавливается архитектурная подсветка фарватерного участка.