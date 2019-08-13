Глава спецслужбы Киргизии заявил о прицельной стрельбе в бойца «Альфы»

Председатель Государственного комитета по нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что бойцу «Альфы» Усену Ниязбекову, который погиб при задержании экс-президента, стреляли в сердце. Об этом сообщает 24Kg.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле», — сказал Опумбаев.

По его словам, огнестрельное оружие было в доме у бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который сам признавал, что стрелял во время штурма. «Он стрелял шесть раз в сторону подразделения «Альфы». Все шесть выстрелов нашли подтверждение — это смерть Усена Ниязбекова и ранение других спецназовцев», — добавил Опумбаев.