В Совфеде осудили заявление посольства США о визите Путина в Крым

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что США не хочет признавать краха планов насчет Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так он прокомментировал реакцию посольства США на Украине на поездку президента России Владимира Путина в Крым. Он сравнил заявление диппредставительства со сценой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», в которой персонаж Михаил Паниковский уговаривает своего товарища Шуру Балабанова пилить украденные гантели, которые, как оказалось, не являются золотыми.

«Вот и США, как старому плуту в «Золотом теленке», очень не хочется признавать крах собственных планов, касающихся Крыма. А потому Киев все пилит и пилит», — сказал Клинцевич.

Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил RT, что США вмешиваются в дела других государств и «считают возможным выказывать поддержку» всем, кто выступает против России и руководства страны. Он также добавил, что в заявлении американского посольства нет ничего удивительного, и оно по меньшей мере выглядит глупо.