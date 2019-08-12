Посольство США назвало поездку Путина в Крым неприемлемой

Посольство США на Украине на своей странице в Twitter прокомментировало недавний визит «российских чиновников» в Крым. В дипведомстве согласились с позицией МИД Украины и назвали поездку «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

В посольстве сообщили, что вместе с Украиной противостоят «российской агрессии».

10 августа президент Владимир Путин посетил Крым, где, в частности, побывал на организованном мотоклубом «Ночные волки» международном байк-шоу «Тень Вавилона». На мероприятие Путин приехал за рулем мотоцикла «Урал» с коляской. С собой он привез главу Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина. «Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными», — отметили в ведомстве.