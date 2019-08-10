Путин на «Урале» с коляской привез Аксенова и Развожаева на байк-шоу

Путин на «Урале» с коляской привез Аксенова и Развожаева на байк-шоу

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время встречи с участниками байк-шоу «Тень Вавилона» у горы Гасфорта (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Президент России Владимир Путин приехал на международное байк-шоу за рулем мотоцикла «Урал» с коляской. С собой он привез главу Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщает «РИА Новости».

Президент посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона», 11-е по счету из проведенных в Крыму. К мотоциклу Путина был прикреплен российский триколор, президент подъехал к сцене в сопровождении лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдастанова (Хирурга).

«Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей Родине», — сказал Путин (текст его обращения опубликован на сайте Кремля).

Первый слет байкеры провели десять лет назад у горы Гасфорта в Севастополе. В основе шоу «Ночных волков» всегда патриотическая тематика: мероприятия основываются на сюжетах из отечественной истории, которые, как правило, связаны с важными военными победами, говорится в сообщении.

В этом году «Ночные волки» представят масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие. На концерте в честь мероприятия выступят, в частности, Григорий Лепс, Севастопольский государственный симфонический оркестр, «Алиса» и группа «Кипелов».