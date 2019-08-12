Трое сотрудников ФСИН погибли в аварии под Тулой

В Тульской области неподалеку от населенного пункта Алёшня в результате аварии с участием автомобиля ФСИН погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщают «Тульские новости».

По информации издания, ДТП произошло на автодороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. Как сообщили в областном управлении МВД, водитель Mazda выехал на красный свет на Т-образный перекресток и врезался в автомобиль Lada с сотрудниками Службы исполнения наказаний, которые направлялись из Москвы в Белгород. После столкновения Mazda также въехала в два автомобиля на встречной полосе, которые стояли у светофора, в результате пострадали четыре человека.

Сообщалось, что виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако позже эту версию в областном управлении МВД опровергли. Сейчас причины случившегося выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

11 августа произошла авария на 158-м километре автодороги М-9 «Балтия». Водитель грузовика столкнулся с двумя автомобилями, один из которых после этого выехал на полосу встречного движения, столкнулся с микроавтобусом, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии погибли пять человек, включая двоих детей, еще восемь госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водителя, совершившего ДТП, задержали. В отношении него завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).