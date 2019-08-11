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AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Пять человек погибли, включая двоих детей, еще восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса на Рижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.

По предварительным данным, авария произошла в 19:15 на 159-м километре Рижского шоссе. Ранее сообщалось, что жертвами ДТП стали четыре человека, еще семеро получили травмы. В ведомстве уточнили, что среди пострадавших также есть один ребенок.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о пяти погибших и девяти раненых. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

Теги: ДТП с микроавтобусом в Москве, погибшие
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