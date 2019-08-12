На водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими завели уголовное дело

На водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими завели уголовное дело

В отношении водителя, совершившего ДТП в Подмосковье, в результате которого погибли пять человек, возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

«Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Шаховская Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Водитель фуры задержан, расследование уголовного дела продолжается, добавила она.

ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, на 158-м километре автодороги М-9 «Балтия». Водитель грузовика столкнулся с двумя иномарками. После этого одна из них, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с микроавтобусом, съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии погибли пять человек, включая двоих детей, еще восемь госпитализированы с травмами разной степени тяжести.