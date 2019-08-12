Епархия в Гатчине извинилась за инцидент со священником при крещении

Епархия в Гатчине извинилась за инцидент со священником при крещении

Епархия принесла извинения за действия игумена Фотия (Нечепоренко), который проводил обряд крещения годовалого ребенка в городе Гатчине (Ленинградская область), и на год отстранила его от службы. Об этом сообщается на сайте Гатчинской епархии.

«Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих», — говорится в заявлении.

Игумена Фотия отстранили без права ношения креста, рясы и отказали в священническом благословении.

Во время крещения в Мариенбургском покровском храме Гатчины игумен с силой окунал ребенка в воду, отказываясь отдать его матери. После обряда на теле ребенка обнаружили ссадины и ушибы, его мать подала на священника заявление в полицию.