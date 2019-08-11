На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, проводившего обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине (Ленинградская область), подали заявление в полицию из-за жестокого обращения с ребенком. Об этом пишут «Фонтанка» и «78.ru».

Заявление на игумена Фотия (Нечепоренко) написала мать, которая заплатила за крещение 3,5 тыс. руб. Поводом стала видеозапись, на которой видно, как видно, как священнослужитель с силой окунает в воду ребенка. На требование матери отдать ребенка игумен не отреагировал, продолжив совершать калечащие действия. Кроме того, после совершения крещения на теле ребенка были обнаружены ссадины и ушибы.

Сам Фотий своей вины не признал. «Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению», — сказал он в интервью «Фонтанке». По его словам, младенец не ударялся о стенки купели.

Администрация Гатчинского района начала проверку инцидента со священником, допустившим жестокое обращение с ребенком во время крещения, пишет ТАСС. «Мы разбираемся в ситуации, будем делать свои выводы», — сказал собеседник агентства.

Как заявила «78.ru» руководитель отдела коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, Фотий был отстранен от священнослужения. В гатчинской епархии «Мойке 78» также сообщили, что его временно отстранили от проведения богослужений и таинств.