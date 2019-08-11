Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки

Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката волонтера Константина Кузьмина.

Он отметил, что с обвиняемым продолжают вести следственные действия. Таким образом, Костенок стал первым из 14 фигурантов, кто признал свою вину за участие в массовых беспорядках, отмечает агентство.

Ранее незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы от партии Кирилл Гончаров, волонтером избирательного штаба которого был Костенок, сообщил в Twitter, что в квартире добровольца прошел обыск, связанный с уголовным делом о массовых беспорядках.

При этом на сайте партии «Яблоко» сообщается, что Валерий Костенок не признавал вину. Отмечается, что ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки». «Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Костенок якобы признал вину в участии в массовых беспорядках, не соответствуют действительности. Невозможно принимать участие в том, чего не было», — говорится в сообщении.

Как сообщается в Twitter-аккаунте партии «Яблоко», Костенок был задержан 27 июля у мэрии Москвы и двое суток провел в ОВД.

27 июля в Москве прошла не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие сопровождалось массовым задержанием участников. По данным полиции, задержали 1074 человека, правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных. После акции Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках. Суды вынесли постановления об административных арестах 88 человек, более 330 человек были оштрафованы.

9 августа суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 212 УК (участие в беспорядках).