В ростовском аэропорту двух пассажиров задержали за хулиганство

В ростовском аэропорту двух пассажиров задержали за хулиганство

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали в аэропорту Платов за хулиганство двух мужчин. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по СКФО.

Во время полета из Москвы мужчины распивали спиртные напитки, нецензурно выражались и не реагировали на замечания членов экипажа.

В отношении двух 29-летних жителей Московской области составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и мелкое хулиганство. Мужчинам грозит административный штраф или 15 суток административного ареста.

В июне в аэропорту Домодедово сотрудники правоохранительных органов задержали двух авиадебоширов, летевших из Новокузнецка в Москву. У мужчин были видимые следы опьянения, они нецензурно выражались. В отношении них были составлены протоколы, дела передали в суд.

