Двух пьяных дебоширов рейса Новокузнецк — Москва доставили в полицию

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, устроивших дебош на борту рейса Новокузнецк — Москва. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Поступило сообщение о том, что на борт самолета, следующего в аэропорт Домодедово, требуется наряд полиции по причине неадекватного поведения двоих пассажиров. Мужчины находились в салоне воздушного судна с видимыми признаками опьянения и выражались нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир лайнера принял решение отказать в перелете обоим пассажирам. Впоследствии мужчин задержали и доставили в отделение дежурной части.

По данному факту в отношении 41-летнего мужчины составили протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), а в отношении 43-летнего мужчины по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее самолет, летевший из Барселоны в Москву, экстренно сел в Варшаве из-за буйного пассажира. Компания «Аэрофлот», осуществлявшая перелет, заявила о намерении взыскать с пассажира ущерб, нанесенный пассажирам, а также внести дебошира в черный список.