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Синоптики предупредили россиян о холодном августе
Особенно холодно будет в первой декаде августа. Хотя о погодной аномалии речи не идет - отклонение от климатической нормы небольшое
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Август в столице и в Центральной части России будет холодным, рассказал РБК ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается примерно на полградуса ниже нормы. То есть, если по норме должно быть 16,5 — 17 градусов, то, соответственно, будет [на полградуса] холоднее», — сказал он.

При этом особенно холодной будет в первой декаде. «Температура воздуха в Москве будет меняться в диапазоне 14 — 19 градусов, что примерно на 4 — 6 градусов ниже климатической нормы», — добавил Леус. Говорить об аномальных холодах из-за такого отклонения некорректно, отмечает эксперт. «Полградуса от нормы не есть аномалия», — сказал он.

Не ожидают синоптики и аномальных отклонений по количеству осадков. «Осадков ожидается около нормы, около 80 мм», — сказал Леус.

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Отклонение от нормы ожидается в пределах одного градуса, сообщила РБК, в свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первая половина августа будет с дневной температура не выше 20 градусов, а во второй половине возможны более теплые дни с температурой воздуха 20-25 градусов», — пояснила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что минувшее 31 июля стало самым холодным в истории Москвы. По его словам, температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 8,3 градуса, тогда как обычно этот день является самым теплым днем в году по среднесуточным температурам.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Наталья Демченко
Теги: погода, август, похолодание
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