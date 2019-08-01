Синоптики предупредили россиян о холодном августе

Особенно холодно будет в первой декаде августа. Хотя о погодной аномалии речи не идет - отклонение от климатической нормы небольшое

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Август в столице и в Центральной части России будет холодным, рассказал РБК ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается примерно на полградуса ниже нормы. То есть, если по норме должно быть 16,5 — 17 градусов, то, соответственно, будет [на полградуса] холоднее», — сказал он.

При этом особенно холодной будет в первой декаде. «Температура воздуха в Москве будет меняться в диапазоне 14 — 19 градусов, что примерно на 4 — 6 градусов ниже климатической нормы», — добавил Леус. Говорить об аномальных холодах из-за такого отклонения некорректно, отмечает эксперт. «Полградуса от нормы не есть аномалия», — сказал он.

Не ожидают синоптики и аномальных отклонений по количеству осадков. «Осадков ожидается около нормы, около 80 мм», — сказал Леус.