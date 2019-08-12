В Мексике при нападении на бильярдный клуб погибли восемь человек

В Мексике при нападении на бильярдный клуб погибли восемь человек

Вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб в мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато). В результате погибли восемь человек, еще трое получили ранения, сообщает газета El Universal.

Как отмечает издание, инцидент произошел около 22:00 часов по местному времени. Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли нескольких людей, находившихся за бильярдными столами.

По данным издания, два человека умерли по дороге в больницу, еще двое скончались уже в медицинском учреждении. В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Полиции не удалось задержать нападавших.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. Так, в апреле текущего года в результате вооруженного нападения в одном из баров города Минатитлан (штат Веракрус) погибли 13 человек, в том числе ребенок. В начале марта в мексиканской Саламанке при стрельбе в ночном клубе погибли 14 человек. В конце февраля в результате стрельбы в неблагополучном районе Истапалапе

погибли шесть человек — их расстреляла группа неизвестных из подъехавшей машины.