В Мексике после вооруженного нападения в баре погибли 13 человек

В Мексике вооруженные люди устроили стрельбу в одном из баров города Минатитлан (штат Веракрус). В результате погибли 13 человек, в том числе ребенок, сообщает газета El Universal.

По его данным, атака произошла в пятницу в заведении, где проходило семейное торжество. Группа людей пришла на праздник и попросила встречи с хозяином заведения, после чего открыла огонь по присутствовавшим. В результате погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четверо получили ранения. Как пояснили в полиции, мотивы преступников остаются неизвестными.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. В частности, в начале марта в мексиканской Саламанке при стрельбе в ночном клубе погибли 14 человек. В конце февраля в результате стрельбы в неблагополучном районе Истапалапе

погибли шесть человек — их расстреляла группа неизвестных из подъехавшей машины.