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После вооруженного нападения на ночной клуб в Мексике погибли 14 человек

В Мексике вооруженные люди устроили стрельбу в ночном клубе в городе Саламанка, в результате погибли не менее 14 человек. Об этом пишет местное издание Milenio.

По его данным, атака произошла ранним утром. Вооруженные преступники в капюшонах ворвались в клуб, где находились примерно 20 человек, и открыли огонь по посетителям. Помимо погибших, еще пять человек пострадали, их состояние не уточняется. Полицейские быстро прибыли на место происшествия, однако нападавшие скрылись на автомобиле.

В конце февраля в Мексике шесть человек погибли в неблагополучном районе столицы страны — их расстреляла группа неизвестных из подъехавшей машины. По данным Министерства безопасности Мексики, в 2018 году в стране было зафиксировано рекордное число убийств — свыше 33,3 тыс.

Теги: массовая стрельба, Мексика
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