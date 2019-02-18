Шесть человек погибли при стрельбе в Мексике

Шесть человек погибли при стрельбе в Мексике

Пятеро мужчин и одна женщина погибли в результате стрельбы, еще трое получили ранения. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков в ночь на воскресенье в неблагополучном пригороде мексиканской столицы Истапалапе, сообщает газета El Universal.

По данным издания, инцидент произошел в районе Лос-Рейес-Кулуакан.

Предварительно известно, что группа молодых людей распивала алкоголь, когда к ним подъехала машина, откуда вышли четыре человека. Они открыли огонь, а затем скрылись. По факту массового убийства местная прокуратура организовала расследование.

По данным министерства безопасности, в 2018 году в Мексике было зафиксировано рекордное число убийств — свыше 33,34 тыс., что превысило показатель 2017 года (31,2 тыс. убийств).