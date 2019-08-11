СК попросил арестовать госпитализированного фигуранта дела о беспорядках

В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Васильева — режиссера, фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, заведенного после несогласованной акции 27 июля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что сам подозреваемый в суд не доставлен.

В кол-центре городской клинической больницы им. А.К.Ерамишанцева РБК уточнили, что Васильев по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным ТАСС, Васильев был задержан 9 августа. Он находился в изоляторе временного содержания и был экстренно госпитализирован 10 августа. По словам его адвоката Татьяны Прилипко, у режиссера диабет, однако Васильеву не разрешили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр. Позднее юрист сообщала в Facebook, что у Васильева подозрение на отек мозга. Радиостанция «Эхо Москвы» без указания источника информации отмечала, что следственные действия с режиссером проводились прямо в реанимации.